Tagasi 22.08.24, 16:06 Zuckerberg lükkas Meta aktsia rallima Investorid ei ole just kõige paremini reageerinud, kui tehnoloogiahiiud hakkavad oma ärimudelis tehisintellekti kasutama. Meta selles valdkonnas aga särab.

Meta on suutnud tehisintellekti ärimudelisse lisada ilma investorite poolehoidu kaotamata. Foto: Äripäev/Scanpix

Mark Zuckerbergi juhitud ettevõtte aktsia on sel kuul kasvanud 13%, mis on märkimisväärselt parem tulemus kui teistel tehnoloogiaettevõtetel. Tänasel eelturul on aktsia tõusnud 2,43% ning kaupleb 537 dollari juures.

