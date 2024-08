Tagasi 29.08.24, 14:00 Kuhu investeerida 100, 1000 või 10 000 eurot. “Balti börs on fundamentaalselt odav” Strateegid, analüütikud ja investorid paigutaksid täna 100, 1000 või 10 000 eurot odavaks muutunud Balti börsile, Eestis toimetavad investorid vaatavad aga USA tehnoloogiasektori poole.

Äripäev uuris ekspertidelt, kuhu nemad investeeriksid praegu 100, 1000 või 10 000 eurot. Tarmo Tanilase sõnul on Balti aktsiaturg “fundamentaalselt odav”. Foto: Eiko Kink

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas ütles, et tema paigutaks väikesed summad Balti aktsiaturule, kuna siin on võimalik tegutseda ilma tehingutasudeta. Samuti mainib Tanilas, et hetkel on Balti aktsiaturg “fundamentaalselt odav”, mis võiks pakkuda investorile soodsaid ostutingimusi.

