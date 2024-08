Tagasi 29.08.24, 15:54 Septembrikuu intressikärbe ei pruugi turge rallima lükata Kauaoodatud intressikärbe USAs muutub üha kindlamaks, kuid aktsiaturu jaoks võib tegemist olla halva uudisega.

Septembrikuu intressikärbe võib aktsiaturule negatiivselt mõjuda. Foto: picture alliance/ Scanpix

Föderaalreserv teatas oma esimestest intressimäärade langetamisest pärast 2020 aasta märtsi. Kui siiani on silmitsi seistud intensiivse inflatsiooniga, mis 2022. aastal saavutas 40 aasta kõrgtaseme, siis sel aastal on suudetud hindade tõusu pidurdada. See annab võimaluse suure tõenäosusega juba septembris intressimäärasid langetada.

