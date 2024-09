Tagasi 04.09.24, 18:49 USA vabade töökohtade arv langes kolme aasta madalaimale tasemele USA vabade ametikohtade arv langes juulis 7,67 miljonini, mis on alla igasuguste prognooside. See on madalaim tase alates 2001.aasta jaanuarist, vahendas Bloomberg.

Tööpuudus USAs kasvab. Foto: AP/Scanpix

Sellised liikumised on kooskõlas muude töötajate nõudluse aeglustumise märkidega. Kolmapäeval USA tööstatistika büroo poolt avaldatud aruanne, mida tuntakse kui JOLTSi, näitas, et USAs saadaolevate ametikohtade arv vähenes 7,67 miljonini. Eelmisel kuul oli see näit 7,91 miljonit. See arv oli madalam kui kõik Bloombergi majandusteadlaste küsitluse hinnangud.

