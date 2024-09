Tagasi 12.09.24, 23:22 Majandusandmed toetasid USA aktsiaindeksite tõusu USA aktsiad tõusid neljapäeval, kui investorid seedisid värskeid inflatsiooni- ja tööjõuandmeid ning valmistusid järgmisel nädalal toimuvaks veerandpunktiliseks intressikärpeks. S&P 500 kerkis +0,75%, Dow 30 edenes +0,58% ning Nasdaq tõusis +1,0%.

USA börsiindeksid tõusid neljapäeval mõõdukalt. Foto: Reuters/Scanpix

USA tootjahinnad tõusid augustis eelmise kuuga võrreldes 0,2 protsenti, mida oli oodatust veidi enam. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga tõusid tootjahinnad 1,7 protsenti. Analüütikud ootasid, et hinnad on kuu jooksul tõusnud 0,1 protsenti ja aastases võrdluses 1,8 protsenti, selgub Trading Economicsi konsensusprognoosist. Samal ajal näitasid tööjõuandmed, et töötuid lisandus sel nädalal 2 000 võrra rohkem kui eelmisel nädalal.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun