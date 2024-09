Tagasi 18.09.24, 15:50 Madal inflatsioon annab Kanadale võimaluse intresse tugevalt kärpida Inflatsioon langes Kanadas madalaima aastatemponi alates 2021. aasta veebruarist, sillutades teed suuremateks intressikärbeteks.

Kanada keskpanga juht Tiff Macklem on viidanud sellele, et suurem intressikärbe võib toimuda. Foto: Äripäev/Scanpix

Tarbijahinnaindeks tõusis augustis aastataguse ajaga võrreldes 2 protsenti, kirjutab Bloomberg. See on väiksem kui analüütikute prognoositud 2,1 protsenti. See annab Kanada keskpangale kindlust selles, et hinnasurve on kontrolli all ning jätkub ruumi intressimäärade kärpimistempo kiirendamiseks.

