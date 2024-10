Tagasi 03.10.24, 23:04 Teksatootja kaalub kaubamärgi müüki, aktsia langes 10% Teksarõivaste tootja Levi Strauss kaalub Dockersi kaubamärgi võimalikku müüki ning avalikustas prognoosid neljandaks kvartaliks. Ettevõtte aktsia langes 10%, vahendab Yahoo Finance.

Teksarõivaste tootja aktsia langes 10%. Foto: AFP/Scanpix

Teksatootja, kes soovib tugevdada oma peamise ehk Levi's kaubamärgi ja aktiivrõivaste kategooria Beyond Yoga kasvu, on teatanud Dockersi kaubamärgi strateegilisest ülevaatamisest. Selle kasumlikkust on kahjustanud tarbijate tagasihoidlikud kulutused Euroopas ja USA-s.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun