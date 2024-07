Tagasi 19.07.24, 12:14 Luksusaktsiad teevad börsidel vähikäiku Hiina vähenenud huvi Lääne luksusesemete vastu on kärpinud luksusfirmade kasumiprognoose ja pannud aktsiad põhja vajuma.

Luksusaktsiad teevad börsidel vähikäiku

Foto: Gonzalo Fuentes

Otsa tegi lahti Londoni börsil noteeritud edevate mantlite tootja Burberry. Burberry teatas esmaspäeval börsile, et olukord luksusesemete turul on väljakutseid esitav. Arvudes väljendus väljakutseid esitav olukord selles, et esimesel poolaastal kukkus müügikäive 21%, kasumit oodata ei ole ning investorid võivad dividendist suu puhtaks pühkida, sest raha läheb vaja brändi kuvandi taastamiseks. Ühtlasi anti kinga tegevjuht Jonathan Akeroydile ja toodi tema asemele Michael Korsi ekstegevjuht Joshua Schulman.

