Tagasi 22.10.24, 20:18 EKP: intressimäära langetused jätkuvad, küsimus on tempos Euroopa Keskpank (EKP) jätkab tulevastel kohtumistel baasintressimäära langetamist, aga küsimus on tempos, ütles EKP president Christine Lagarde teisipäeval.

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde kinnitas, et baasintressimäära langetused jätkuvad. Foto: AFP/Scanpix

Lagarde väitis, et kuigi alates juunist tehtud sammud on olnud mõistlikud, ei kohusta see keskpanka jätkama veerandpunktiste kärbetega, kirjutab Wall Street Journal.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun