Tagasi 07.11.24, 20:05 Netflixi aktsia tõusis läbi aegade kõrgeimale tasemele Netflixi aktsia tõusis neljapäevase kauplemispäeva keskel kõigi aegade kõrgeima tasemeni pärast seda, kui Donald Trump saavutas presidendivalimistel võidu Kamala Harrise üle. Meediaettevõtte edul on aga muidki põhjuseid, vahendas Yahoo Finance.

Netflixi aktsia on käesoleva aasta jooksul tõusnud üle 60%. Foto: www.imagi-images.de/Scanpix

Aktsia kaupleb praegu hinnaga veidi üle 790 dollari aktsia kohta ja on aasta algusest tõusnud üle 60%. Viimase kuu jooksul on see tõusnud 10%.