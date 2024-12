Tagasi 20.12.24, 14:25 Novo Nordiski aktsia kukkus 20 protsenti Taani ravimitootja Novo Nordiski aktsia on Kopenhaageni turul kukkunud ligi 20 protsenti, sest börsifirma uus kaalulangetusravimi katsetuse tulemused tekitasid turuosalistele pettumust.

Novo Nordiski tegevjuht Lars Fruergaard Joergensen Foto: AFP/Scanpix

Kopenhaageni börs on kukkunud ligi 3,5 protsenti. Lisaks Kopenhaageni börsile kaupleb Novo Nordisk ka USAs. New Yorgi börsil on aktsia enne turgude avanemist langenud ligi 18 protsenti.