Tagasi 30.12.24, 16:52 Mida toob 2025: analüütikute näpunäited investorile uueks aastaks Kas investeerida Euroopa või USA aktsiaturule? Kas tuleb korrektsioon? Millises sektoris on suurim kasvupotentsiaal? Eksperdid ja analüütikud jagavad investorile nõu, millega uuele aastale vastu minna.

LHV fondihaldur Mikk Taras, SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil, Redgate Wealthi investeerimisjuht Peeter Koppel, TalTechi rahandusprofessor ja investor Tõnn Talpsepp ning advokaat ja investor Indrek Naur. Foto: kollaaž Merian Tiirats

LHV fondihaldur Mikk Tarase sõnul on headel aegadel oluline meeles pidada, et börsid on tsüklilised ja igal ajal pole mõistlik gaas põhjas sõita. Sellele vaatamata usub ta, et uus aasta pakub aktsiaturgudele omajagu häid investeerimisvõimalusi.