Tagasi 13.02.25, 09:58 Arco Vara jäi eelmisel aastal taas kahjumisse Kinnisvaraarendaja Arco Vara teenis neljandas kvartalis kasumit, kuid jääb aasta arvestuses puhaskahjumisse.

Grupi arendatavates projektides müüdi neljandas kvartalis 9 korterit ning aastaga 23 korterit. Foto: Raul Mee

Kinnisvaraarendaja müügitulu ulatus neljandas kvartalis 3,4 miljoni euroni, mida on aasta varasemast 14,3 miljonit eurot vähem, kuna aasta tagasi valmis Kodulahe Rannakalda korterelamu. 12 kuuga on Arco Vara müügituluks kogunenud 7,5 miljonit eurot, mis on 2,5 korda varasemast aastast väiksem. 2023. aastal ulatus Arco Vara müügitulu 18,3 miljoni euroni.