Tagasi 26.03.25, 17:26 Joel Kukemelk: LHV koosolekul oli mitu positiivset ning üks ootamatu aspekt Kui Madis Toomsalu panga juhi kohalt lahkumise uudis oli ootamatu, siis võimaliku LHV aktsiate tagasiostu võttis LHV Groupi aktsionär ning endine LHV Varahalduse juht Joel Kukemelk vastu positiivselt.

Võimalik aktsiate tagasiost on LHV aktsionäri Joel Kukemelki sõnul positiivne. Foto: Andras Kralla/Äripäev

“Ma ei osanud seda oodata,” märkis Kukemelk Toomsalu lahkumise kohta, kuid lisas, et see on asjade loomulik käik ja protsess. “Ma olen üleminekuid LHVs näinud ka varem ja usun, et üleminek saab tehtud ilusti ja kenasti,” lisas ta.