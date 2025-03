LHV aktsionärid on Madis Toomsalu lahkumise uudisest üllatunud, kuid usuvad, et organisatsioon on piisavalt tugev, et juhivahetus üle elada.

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi tõdes, et LHV tippjuhtkonnast on viimasel ajal veel inimesi lahkunud, näiteks ettevõtte riskijuht . Samas usub ta, et LHV on tugevalt üles ehitatud ja tippjuhtkonnas on mitmeid tugevaid tegijaid – võib-olla tuleb nende seast ka uus juht, märkis ta.