Tagasi 01.04.25, 10:24 Enefit Greeni börsiseiklus läks kalliks maksma Kuna Enefit Green kavatseb varsti börsilt lahkuda, saab nüüd üsna täpselt välja arvutada kõik selle ettevõtmisega seotud kulud. See osutus kalliks ja raiskavaks.

Enefit Greeni endise juhi Aavo Kärmase sõnul olid IPO kulud õigustatud. Kogu börsil noteerimise aja jooksul tegi ettevõte ka muid kulutusi, mille summa osutus üsna märkimisväärseks. Ka see oleks võinud olla õigustatud, kui ei oleks üht „aga“. Foto: Andras Kralla

Enefit Greeni IPO oli Tallinna börsi ajaloo kalleim. Ettevõtte toonane juht Aavo Kärmas ütles, et IPO on võrdlemisi kulukas rahakaasamise viis. Lisaks sellele on Enefit Greeni kulud kasvanud seoses pikalt veninud protsessi ja koroonakriisi pärast.