Tagasi 09.04.25, 12:06 Alexander Elder: terendab võimas ostukoht Uute tippude ja põhjade indeks aitab otsida aktsiaturul ala, kus paistab põhi, kirjutab kauplejate ja investorite koolitaja doktor Alexander Elder.

Alexander Elderi sõnul pole aeg olla paanikas, sest aktsiaturg joonistab praegu välja tähtsat põhja. Foto: Liis Treimann

Uute tippude-põhjade indeks (NH-NL, New High – New Low) on turu juhtivaid aktsiaid järgiv näitaja. Uusi tippe tegevad aktsiad on liidrid siis, kui börs on tugev, uusi põhju tegevad aktsiad on liidrid börsi nõrkuses. Aktsiaturud järgnevad oma liidritele, mistõttu pakub uute tippude ja uute põhjade suhe väärtuslikke juhtlõngu parasjagu käivate trendide tugevusest või nõrkusest.