Iisrael ähvardab Iraani usujuhti Saddam Husseini saatusega

Allikate väitel on Donald Trump juba korra Iraani ajatolla Ali Khamenei atentaadi vetostanud.

Foto: AFP/Scanpix

“14 inimest surnud pärast Vene droonirünnakutt Kiievile.” – “Millal? – “Just praegu.” – “Pean asja uurima.”

Nõnda vestles täna ajakirjanikuga ametilennuki salongi uksel kõõluv Donald Trump. Ukraina pole enam tema teema.

President lendas Washingtoni ja jättis endast Kanada preeriasse maha kuue tööstusriigi liidrid. G7 lootis ühiselt otsustada, kuid ameeriklasel oli oma selle ametiaja esimese tippkohtumise asemel tähtsamatki teha. Tõsi, veel enne lahkumist jõudis ta kurta, et G7 enam G8 pole.

“Barack Obama ja isik nimega Trudeau ei tahtnud Venemaad. Ja ma ütlen, et see oli viga, sest meil poleks praegu sõda,” ütles Trump, jättes tähelepanuta nii selleks ajaks juba puhkenud sõja kui ka tõiga, et Justin Trudeau oli toona opositsioonis.

Trumpi naasmine Washingtoni annab aga aimdust, et reedel puhkenud sõda Iraani ja Iisraeli vahel läheb veel kuumemaks. “Kõik peaksid kohe Teheranist evakueeruma,” hoiatas ta esmaspäeval.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz ähvardas pärast ulatuslikke õhurünnakuid, et Iraani kõrgeimat usujuhti võib tabada Iraagi diktaatori Saddam Husseini saatus. Katzi hoiatus ei kõla enam kui hooplemine, vaid tõepoolest Benjamin Netanyahu valitsuse lõplik plaan.

Nädalavahetusel sahistasid kaks USA tippametnikku, et korra pani Trump ajatolla atentaadile veto. Vaevalt oli aga ameeriklaste esimene eelistus seegi, et Iisrael reedesed õhulöögid andis.

Ei mingit vaherahu Iraanis. Sõjaline operatsioon, mis Iisraeli väitel kestab kaks nädalat, hävitas reedel Iraani õhutõrje ja raius pea riigi julgeolekueliidilt. Hävituslennukitega läbi viidud operatsioonis hukkusid nii Iraani kaitsejõudude kui ka revolutsioonikaardi ülem ja veel mitukümmend kõrget sõjaväelast. Rünnakutes tapeti mitu tipptuumateadlast ja hävitati lisaks relvastusele ka tuumataristut.