Kui poliitik lollitab, siis kohalik maksab

Veel kuni 20. juuni pärastlõunani on jaeinvestoritel võimalik osa saada Summus Capitali avalikust võlakirjaemissioonist. Summus Capital on üks Baltikumi ja Poola kiirelt arenev kinnisvarainvesteeringute ettevõtte. Tegemist on suuruselt ühega viimaste aastate olulisematest võlakirjapakkumistest Baltikumis ning ühtlasi esimese korraga, kui Summuse võlakirju saavad märkida ka jaeinvestorid Eestis, Lätis ja Leedus.