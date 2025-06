Tagasi 17.06.25, 18:35 Raadiohommikus: maailmasündmused hoiavad turud pinges, kuidas hakkama saada Uus konfliktilaine Lähis-Idas on juba tõstnud nafta hinda, mis võib omakorda põhjustada inflatsiooni kasvu. Kuid enam kui pool aastat on valuutaturg ja riigivõlakirjade turg käitunud ebatüüpiliselt ja olukord Lähis-Idas kinnitas seda jälle. Mida peaksid uutes oludes jälgima võlakirjade ja USA turu investorid, arutame Lev Dolgatsjoviga.

Investor Lev Dolgatsjov räägib kolmapäeval Äripäeva raadiohommikus võlakirjadest.

Foto: Liis Treimann

Siiani ei ole nafta hinna tõus Eesti tanklate hindu mõjutanud, kuid on ilmselge, et peagi hakkab see mõju olema nähtav. Kui kaua kulub maailmaturu hinnal, et meie turule jõuda, kui usaldusväärsed ja kaitstud on tarneahelad ning mis tingimustel võivad riigis tekkida kütuseprobleemid ja kas on mõtet kütust varuda, uurime Terminali juhatuse liikmelt Alan Vahilt.

Üha rohkem tuntud investoreid tunnistab, et on sattunud närvivapustuse või läbipõlemise ohvriks. Kuidas ära tunda tõsise stressi esimesi märke, kas seda saab ennetada, kuidas ennast kaitsta emotsionaalsete otsuste tegemise eest ja mitte muutuda investeerimissõltuvuse ohvriks, räägime psühhoterapeut Katrin Ahlbergiga.

Swedbanki uuringust selgub, et üha rohkem inimesi teeb lisatööd või mõtleb sellisele võimalusele. Samal ajal on see pigem iseloomulik neile, kelle palk on juba niigi kõrgem kui keskmine. Miks need, kes vajavad raha, tegelikult vähem lisatööd teevad, ja miks noored investeerivad aina rohkem, uurime Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse eksperdilt Mari-Liis Jäägerilt.

Hommikuprogrammi juhivad Dmitri Fefilov ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”. Värskes saates vestleme aasta juhiks valitud Neeme Tammisega, kelle portfellis on üle 30 ettevõtte alates autorendist ja tööstuslikest lahendustest kuni idufirmade ja investeeringuteni.

Uurime temalt, mis teda käivitab, millised on olnud tema läbikukkumised, kuidas väldib värbamisvigu ja milline oleks tema enda unistuste juht. Saadet juhivad Hando Sinisalu ja kasvutreener Toomas Danneberg. Saade valmib koostöös Empowerment Estoniaga.

13.00–14.00 “Energiatund”. Külas on Ignitise Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Timo Tatar, kellelt küsime, miks ta energeetika asekantslerina ettevõtjatele arendamise nii keeruliseks tegi, aga nüüd ise erasektoris olles Ruhnu lähedale meretuuleparke arendada tahab. Räägime, miks Tatar asekantslerina ei jätkanud, kuidas tal erasektoris läheb ja kas ta näeb ennast kunagi tagasi avalikus sektoris.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”. Tippkokk Martin Meikas, kes on ehitanud üles restoranid Ö ja Kaks Kokka, avas möödunud nädalal uue restorani Tallinna südalinnas. Temaga räägime, millised tuuled puhuvad restoraniäris, millised on uue koha ambitsioonid ja plaanid ning kas ja milliseid vangerdusi on pannud tegema hindade tõus.

Küsime, mida tegi tippkokk oma aastasel pausil restoranitööst, millised õppetunnid võtab ta eelmiste restoranide pidamisest kaasa ja kellele hoiab Michelini tunnustuse saamiseks pöialt. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.