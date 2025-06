Tagasi 16.06.25, 09:51 Argo Luude: pole vahet, kas prügikott on biolagunev või mitte ASi Eesti Keskkonnateenused juhi Argo Luude sõnul on biolagunev kott jäätmekäitlejatele lihtsalt ebamugavam ja keskkonnale see paremat mõju ei avalda.

ASi Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude.

Foto: LIIS TREIMANN

Luude sõnul on gaasitootmise protsessis biolagunevad kotid mõttetud. Ettevõtja märkis, et biolagunev kile on pigem isegi probleem, sest see on jäätmekäitlejatele ebamugavam, aeglustades tööprotsessi.