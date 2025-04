Tagasi 09.04.25, 20:20 Amazon hakkas tollimaksude tõttu Hiinast tulevaid tellimusi tühistama Amazon on tühistanud mitmete Hiinas ja teistes Aasia riikides toodetud toodete tellimusi, mis viitab sellele, et ettevõte püüab vähendada president Donald Trumpi kehtestatud tariifide mõju, vahendas Bloomberg.

Müüjad seostavad Amazoni poolt tühistatud tellimusi püüdega vähendada Trumpi poolt Hiinale kehtestatud tariifide mõju.

Foto: Zumapress.com/Scanpix

Rannatoolide, tõukerataste, konditsioneeride ja muude kaupade tellimused mitmelt Amazoni müüjalt peatati pärast Trumpi 2. aprilli teadet, et ta kavatseb kehtestada tariife enam kui 180 riigis ja territooriumil, sealhulgas Hiinas, Vietnamis ja Tais, ütlesid inimesed Bloombergile. Tühistamise ajastus, millel polnud hoiatust, pani müüjad kahtlustama, et see oli vastus tariifidele.