“Meie investorid on ostulainel.” Suur sula pani investorid tegutsema

Eesti investorid on viimaste päevade suure languse ajal olnud aktiivsemad ning seda pigem ostupoolel.

“Ei saa öelda, et LHV kliendid oleks paanikaga kaasa läinud, sest oste on endiselt rohkem kui müüke,” avaldas LHV investorkogukonna juht Nelli Janson . Ostuvääriliseks on LHV kliendid pidanud näiteks Nvidia aktsiat, Apple’it ja S&P 500 indeksit.