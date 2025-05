Tagasi 20.05.25, 17:03 Investorid värsketest börsilepürgijatest: võlakirjad tunduvad atraktiivsed, ehitusettevõttele edu ei ennusta Teisipäev tõi börsile kolm uut potentsiaalset liiget, kui soovist aktsiaid emiteerida teatas ehitusmaterjalide tootja Primostar Group, võlakirjapakkumisega tulid aga välja Eesti Energia ja laenuäri Iute Group.

Investor Tõnn Talpsepp ei usu, et börsilt raha kaasata sooviv ehitusfirma Primostar investoritele kuigi atraktiivne on.

Foto: Liis Treimann

Tuntud investorid on pakkumistele esimese pilgu peale visanud ning tõdevad, et ehitusfirma pakkumine teeb neid ettevaatlikuks, ent võlakirjadel potentsiaali on.