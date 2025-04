Tagasi 23.04.25, 10:59 Coopist lahkuv Margus Rink ostab optsioonid välja ja kujundab portfelli ümber Ametist lahkuv Coop Panga juht Margus Rink rääkis, et optsioonid ostab ta kõik välja. "Aga mu aktsiaportfell on hullumeelselt kaldu Coop Panga aktsia suunas ja mingil momendil hakkan portfelli ümber kujundama," lisas ta.

Üle kaheksa aasta Coop Panka juhtinud Margus Rink lahkub mai lõpus ametist.

Foto: Andras Kralla

Rink ei ole veel ühtegi Coop Panga aktsiat müünud, mis ta on optsioonidega saanud ja ise juurde ostnud. Coop Panga aktsia on täna Margus Rinki hinnangul täna alahinnatud ja praegu pole see hetk, mil portfellis muutusi teha.