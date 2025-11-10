Ekspress Grupi aktsia kallines ülevõtmispakkumise järel üle 8%

ST Sisuturundus 14.05.26, 16:00

Võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini

Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.