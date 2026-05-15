Ratastel vesinikutehas. Eesti väikefirma arendab uut energialahendust

Rand Hydrogeni suurim omanik Hando Rand ettevõtte arendatava mobiilse vesiniku tootmise ja pudeldamise süsteemi kõrval.
Foto: Andres Tohver
“Ehitame väikesi vesiniku tootmise süsteeme,” ütles Rand Hydrogen OÜ suurim omanik Hando Rand.
Ettevõttes on valmimas prototüüp ja seda on loodud koostöös PowerUp Fuel Cells OÜga, mille omanike hulka kuulub rida edukaid ettevõtjaid. PoweUp Fuel Cellsi suurim omanik on 68,1%ga Ivar Kruusenberg, kelle partneriteks on teiste seas näiteks perekond Meeritsa valdusfirma Amalfi, Kristjan Rahu, Tiit ja Toomas Kõuhkna, Kuldar Väärsi, Taavi Veskimägi ja Sonny Aswani.
Arendatav vesiniku minitehas meenutab esmapilgul väikest haagissuvilat. Oma olemuselt on see vesiniku tootmise ja rõhu alla pudeldamise mobiilne üksus, mida saab auto järel kiiresti viia sinna, kus seda kõige enam vaja on.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Valitsus lubab oma värskes programmis astuda samme vesiniku riikliku nõudluse suurendamiseks. Kuidas see lubadus oleks otstarbekas ellu viia, nii et sellest kogu majandus võidaks, kirjutab vesinikutehnoloogia ettevõtte PowerUP Fuel Cells OÜ tegevjuht ja asutaja Ivar Kruusenberg.
Maikrahvi restorani uksest reistreerimislauani on tekkinud pikk järjekord. Kogunenud piduliste uudishimulikud silmad liuglevad õhtusöögilaudadelt lava poole, kust üsna varsti kõlavad võitjate nimed. Algamas on EVEA tunnustusõhtu.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.