Raadiokava: Tallinkist lahkuva Paavo Nõgene tormilised aastad börsifirma eesotsas

Paavo Nõgene on viimast nädalat Tallinkis tööl. Esmaspäevases otsesaates “Kuum tool” keskendume tema kaheksale aastale Tallinki tüürijana.
- Kell 11 algavas saates “Kuum tool” on külas Tallinki juht Paavo Nõgene, kel algab esmaspäeval selles ettevõttes viimane töönädal.
6.45 – 9.45 “Hommikuprogramm“: parim juht ja Raivo Heina aktsiavihjed
Nädala esimeses raadiohommikus kuuleme värskeid muljeid Pärnu juhtimiskonverentsil parima juhi tiitliga pärjatud riigikontrolör Janar Holm
ilt, sõelume börsidelt välja parimad investeerimisideed, uurime, kuidas tehisaru abil värbamisel raha kokku hoida, ning otsime väljundit ripakil 1,4 miljardile riskirahale.
Intervjuud parima juhi Janar Holmiga kuuleme pärast kella 7.00 uudiseid. Pärast kella 07.30 uudiseid räägime investori ja ettevõtja Raivo Heinaga tema viimastest börsiinvesteeringutest ning uurime, kuidas on ta ennast investorina positsioneerinud ajal, mil USA peamised aktsiaindeksid püüavad uusi tippe.
Kell 8.00
on külas puhastusteenust pakkuva koristusettevõtte Krausberg Eesti OÜ
personalijuht Helina Peet, kes jagab enda kogemusi tehisaruga värbamisel. Nimelt teeb tehisaru Krausbergi personaliosakonnas iga kuu ära vähemalt ühe täiskoormusega inimese töö.
Kell 8.30 tuleb stuudiosse Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) tegevjuht Madis Lehtmets, kellega räägime Baltimaade era- ja riskikapitalifondides uute investeeringute ootel olevast 1,4 miljardist eurost ning uurime, kui suur osa sellest jõuab Eestisse. Samuti annab ta ülevaate Balti riikide era- ja riskikapitalituru numbritest.
Raadiohommikut veavad Juhan Lang ja Mai Kroonmäe.
11.00 – 12.00 “Kuum tool”.
Kuumale toolile istub Paavo Nõgene
, kellel algab Tallinkis viimane töönädal. Otsesaates keskendumegi tema kaheksa aasta pikkusele Tallinki-perioodile, mis kujunes tasase sõudmise asemel tõeliseks tormide jadaks.
Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.
12.00 – 13.00 “Tööandjate tund”.
Kas majanduslanguse põhi on läbitud, millel tugineb edasine kasv ja mis ettevõtete arengut ning konkurentsivõimet praegu tagasi hoiab, nendele küsimustele vastavad saates Südamekodud
e nõukogu esimees ja Karell Kiirabi nõukogu liige Martin Kukk, Eesti Taristuehituse liidu juht Tarmo Trei ning Eesti Ehitusmaterjalitootjate liidu juht Marina Vaganova.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
13.00 – 14.00 “Lihtsalt alusta”.
Enda ettevõtlusega alustamise lugu jagab Kohe kohvi asutaja Johan Rohtla, kellest pidi hoopiski saama teadlane ravimitööstuses. Miks Alzheimerit uurinud teadlane laborist kohvimaailma siirdus, sellest räägimegi. Johan jagab ka õppetunde üheksa aastat kestnud tootearendusest.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
15.00 – 16.00 “Lavajutud”.
Kuulete konverentsil “Transport ja liikuvus” toimunud debatti, kus proovitakse lahendada igipõlist küsimust, kas rong on parem kui buss või vastupidi. Omavahel argumenteerivad bussifirma Sebe
juhatuse liige Mart Raamat ja Elroni tegevjuht Lauri Betlem.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
