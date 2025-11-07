Tallinna börsi suurim tõusja oli börsilt lahkuv Ekspress Grupp, USA aktsiad jätkavad taandumist

Balti aktsiad liikusid kolmapäeval valdavalt ülespoole, kuid Vilniuse börs sulgus siiski punases. USA turgudele pakkus samal ajal tuge ADP värske palgaaruanne, mis aitas aktsiatel tagasihoidlikult taastuda.
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.