Michal: Isamaa, Keskerakond ja EKRE moodustavad „konservatiivse kaheksajala“

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal.
Foto: Andras Kralla
Pühapäevasel erakonna üldkogul nimetas peaminister Kristen Michal Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t „konservatiivseks kaheksajalaks“. Ta ütles, et see on laiem võrgustik, mis ei piirdu ainult parteidega.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Ajakirjanik Karmen Lauri artiklis räägivad reformierakondlased, et parteis on rahuolematus peaministri ja erakonna juhi Kristen Michali suhtes. Reiting on madal ning osa poliitikuid ootab Michalilt muutusi.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.