Turge raputav tehnoloogia ahvatleb investoreid. “Lapsekingades, aga potentsiaal on tohutu”
Kvantarvutid ei ole enam ainult teaduslaborite mängumaa – nende mõju ulatub juba praegu Wall Streeti tehnoloogiaettevõtete investeerimisotsustesse. Kuidas aga investorina saada osa sellest kuumast trendist?
Kvantarvutus (quantum computing) on järgmise aktsiaturgudel paisuva mulli teema. Kauplejaile teeb kvantaktsiate möll kahtlemata palju rõõmu, aga endasugustel investoreil soovitan pigem pealtvaatajatena tribüünil püsida.
Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kvantarvutite aktsiad on tõusnud kui rakett. Samas rõhutas ta, et tegemist on väga volatiilsete aktsiatega ning viimasel ajal on hästi läinud just nii-öelda labidamüüjatel.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.