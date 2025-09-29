Tagasi 29.09.25, 12:04 Vaido Veek jagab investeerimisideid: lisaks rakettidele tasub vaadata ka “labidamüüjaid” Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kvantarvutite aktsiad on tõusnud kui rakett. Samas rõhutas ta, et tegemist on väga volatiilsete aktsiatega ning viimasel ajal on hästi läinud just nii-öelda labidamüüjatel.

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek tänavusel Investor Toomase konverentsil.

Foto: Raul Mee

Veek tõstis esile mitmeid ettevõtteid, mis ei ehita kvantarvuteid, vaid pakuvad neile vajalikke tööriistu ja seadmeid – rahvakeeli labidamüüjaid. Näiteks on tema hinnangul ostukõlblik Hollandi kiibiseadmete tootja ASML ning ka Oxford Instruments, mis toodab kvantarvutitele hädavajalikke jahutusseadmeid.

Veek hoiatas, et kvantaktsiate puhul on suur risk kohe pärast sisenemist kaotada pool rahast. „Siia tulebki panna see raha, mida oled nõus kaotama,“ rõhutas ta.

Eestlaste seas populaarsetest aktsiatest tõi Veek esile, et Intel on tehniliselt heas kohas ja pakub potentsiaali. Lisaks nimetas ta AMD, Novo Nordiski, Microsofti ja LHV aktsiaid.

Vaido Veeki investeerimisideid ning eestlaste lemmikaktsiate kohta saab pikemalt kuulata intervjuust.

Küsis Juhan Lang.