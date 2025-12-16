USA aktsiad langesid

Dow Jonesi indeks hüppas 650 punkti võrra rekordilisele kõrgusele ning S&P 500 tõusis esimest korda üle 6900 punkti, kuna USA aktsiad valdavalt tõusid. Tehnoloogiasektori aktsiad on aga suurema surve all pärast seda, kui Oracle'i tulemused taaselustasid mure tehisintellekti ülekuumenemise pärast.