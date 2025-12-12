USA tehnoloogiaaktsiad kukuvad hoogsalt edasi

USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva erisuunaliselt – Nasdaq liitindeks langes, kuid Dow Jonesi tööstuskeskmine on valmis püüdma uut rekordit. Balti aktsiaturgude suurim tõusja oli Merko Ehitus.
Dow Jonesi indeks hüppas 650 punkti võrra rekordilisele kõrgusele ning S&P 500 tõusis esimest korda üle 6900 punkti, kuna USA aktsiad valdavalt tõusid. Tehnoloogiasektori aktsiad on aga suurema surve all pärast seda, kui Oracle'i tulemused taaselustasid mure tehisintellekti ülekuumenemise pärast.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.