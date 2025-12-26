Börsilt lahkumine võib alata. Luik sai ülevõtupakkumisel 96% Ekspress Grupi aktsiatest

22. detsember oli Ekspress Grupi väikeaktsionäridele viimane päev võtta vastu suuromanik Hans Luige ettevõtte HHL Rühm ülevõtmispakkumine. Luik soovib meediakontserni börsilt ära viia ning pakub aktsia eest 1,25 eurot.
Möödunud reedel teatas Ekspress Grupi suuromanikule Hans H. Luigele kuuluv HHL Rühm kavatsusest teha väikeaktsionäridele vabatahtlik ülevõtmispakkumine, mis on 77% madalam ettevõtte IPO hinnast. Pakkumine on tekitanud investorite seas vastakaid arvamusi: osa näeb selles võimalust väljuda, teistele valmistab pettumust.
Rõtov: Luigel valik maha müüa või tulemusi parandada
Ekspress Grupi suuraktsionäri Hans Luige firma HHL Rühm teatas reedel kavatsusest teha ettevõtte väikeaktsionäridele ligi 15protsendise preemiaga vabatahtliku ülevõtmispakkumine ja ettevõte Tallinna börsilt ära viia.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.