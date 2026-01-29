Modera sõlmis suure lepingu ja siseneb Saksamaa autoturule
Tarkvarafirma Modera sõlmis ettevõtte ajaloo suurima lepingu Lõuna-Korea autotootjaga. Lepingu raames võtavad Modera lahenduse kasutusele nii autotootja Saksamaa maaletooja kui ka 150 edasimüüjat üle riigi.
Automüügitarkvara arendaval Moderal on juba mitmeid aastaid Ukrainas tütarfirma, kuid alles mullu kasvas üksus piisavalt suureks, et müüginumbreid tasub hakata emafirma tulemustesse konsolideerima, rääkis Modera juht Janek Prümmel.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.