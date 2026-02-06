Stellantise aktsia tegi ajaloolise kukkumise

Stellantise aktsia kukkus reedel ligi 25%, kui Jeepi tootja teatas, et kajastab selle kuu lõpus avaldatavates tulemustes ligikaudu 26 miljardi dollari ulatuses kulusid, mis on seotud investeeringutega elektrisõidukitesse.
Stellantise tegevjuhi Antonio Filosa sõnul peegeldavad mahakandmised eelkõige energiaülemineku tempo ülehindamise hinda.
Foto: Reuters/Scanpix
Milano börsil noteeritud Stellantise aktsia langes veerandi võrra ja jõudis madalaimale tasemele alates ettevõtte loomisest 2021. aastal, mil ühinesid Fiat Chrysler Automobiles ja PSA Group. Samas suurusjärgus langes ka New Yorgi börsil kaubeldav aktsia, kirjutas Wall Street Journal.
