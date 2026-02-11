Kakao hind on vabalanguses

Nõrk globaalne nõudlus ja suurenev pakkumine on viinud kakao hinna enam kui kahe aasta madalaimale tasemele, kaubeldes 3800 dollari tasemel tonni kohta. Analüütikud prognoosivad algavaks hooajaks märkimisväärset toodangu ülejääki.
Globaalsed kakaovarud on aastaga kasvanud 4,2%, ulatudes 1,1 miljoni tonnini.
Märtsikuu kakaofutuurid langesid teisipäeval New Yorgi börsil 7,24% ja Londonis 6,97%. New Yorgis saavutas hind viimase 2,25 aasta madalaima taseme. Viimase kuue nädala jooksul on kakaohinnad olnud kiires languses, kuna turule on jõudnud oodatust suuremad kogused tooret, vahendab Nasdaq.
Kakao ja kohv pole ainsad toorained, mille hind on äkiliste ilmaolude tõttu ülesmäge kihutanud, surve all on ka apelsinimahla ja oliiviõli hind. Ebastabiilne turg paneb toidutootjad ja maaletoojad tarneraskustesse.
