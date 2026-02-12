Hiljuti Tallinna börsist suu puhtaks pühkinud Norra naftafond ostis Tallinki aktsiaid Soomest

Maailma suurim investeerimisfond Norra riiklik pensionifond, mida kutsutakse ka Norra naftafondiks, saavutas teises kvartalis 6,4% tootluse, mis on suurim alates 2023. aasta lõpust. Tallinna börsilt on fond sel aastal juurde ostnud vaid üht ettevõtet.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.