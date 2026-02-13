USA börsinädal lõppes punases: hirm tehisintellekti ees neelas inflatsioonirõõmu
Kuigi värsked inflatsiooninäitajad pakkusid peamistele indeksitele reede hommikul hetkelist tuge, varjutas USA börsipäeva lõppu süvenev ebakindlus tehisintellekti võidukäigu ees, mis on hakanud murendama ka traditsioonilisi sektoreid.
USA börsinädalat ilmestas investorite heitlus jahtuva inflatsiooni ja tehisintellekti võidukäiguga kaasneva ebakindluse vahel.
USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva positiivselt, kuid kaotasid õhtu poole suuna ning lõpetasid nädala oluliste miinusmärkidega. S&P 500 suutis päeva lõpuks vaevu püsida nullpiiri kohal (+0,05%), Dow Jonesi tööstuskeskmine lisas 0,10%, samas kui tehnoloogiasektorit koondav Nasdaq Composite loovutas päeva lõpuks 0,22%.
Vaktsiinitootja Moderna teatas neljanda kvartali tulemustest, mis ületasid Wall Streeti tagasihoidlikke ootusi. Koroonavaktsiinide nõudluse vaibumisest hoolimata püsib ettevõte 2026. aasta suhtes optimistlik, prognoosides kuni 10-protsendilist käibe kasvu.
Toornafta futuurid langesid reedel teist sessiooni järjest, tuues kaasa selle aasta esimese kahenädalase langusperioodi. Turge survestasid nii Rahvusvahelise Energiaagentuuri hoiatused, OPEC+ võimalik pakkumise kasv kui ka president Donald Trumpi diplomaatiline suund suhetes Iraaniga.
