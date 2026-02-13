USA inflatsioon kukkus nelja aasta madalaimale tasemele, Wall Street vastas langusega

USA tarbijahinnad tõusid jaanuaris oodatust vähem, kuid Wall Streeti peamised indeksid alustasid päeva tehnoloogiasektori surve tõttu miinuses.
Foto: AP/Scanpix
USA tööstatistika büroo (BLS) reedel avaldatud andmete kohaselt tõusis tarbijahinnaindeks (CPI) jaanuaris aastatagusega võrreldes 2,4%. See tähistab märkimisväärset jahtumist ja ületas analüütikute ootusi, kes prognoosisid hinnatõusuks 2,5%. Kuises võrdluses tõusid hinnad vaid 0,2%, jäädes samuti alla prognoositud 0,3 protsendi.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Riia börsil noteeritud andmesideseadmete tootja SAF Tehnika majandusaasta teise kvartali tulemused näitavad erakordset kasvu. Ettevõtte kvartalikäive kahekordistus ning puhaskasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui kümme korda.
Kui bitcoini hind on alates eelmise aasta oktoobri tipust langenud ligi 44%, siis suuruselt teine krüptovara Ethereum on langenud pea 60%. Kuigi krüptovaluutat peetaksegi väga volatiilseks, siis arvatakse, et seekordne hinnalangus on ohtlikum kui varasemad, vahendab Bloomberg.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.