Globaalsed tehnoloogiahiiud lõid digitaalsele usaldusele keskenduva Trusted Tech Alliance’i

Ericssoni tegevjuht Börje Ekholm rõhutas Münchenis, et usaldus ja turvalisus digimaailmas on saavutatavad vaid läbi globaalse koostöö.
Microsofti ja Ericssoni juhitud liiduga ühinesid 15 ettevõtet kümnest riigist, teiste seas Anthropic, Amazon Web Services, Nokia, Google Cloud, Saab ja SAP. Ühendus koondab kompetentsi kogu tehnoloogiaahelast: alates pooljuhtidest ja sidevõrkudest kuni pilvetaristu, tarkvara ja tehisintellektini.
