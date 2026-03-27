Bitcoin vajus kahe nädala põhja

Bitcoin langes reedel enam kui kahe nädala madalaimale tasemele, kui kauplejad muutusid pärast selle aasta suurimat optsioonide aegumist ettevaatlikumaks. Samal ajal jätkus raha väljavool krüptovaluutade börsil kaubeldavatest fondidest.
Bitcoin hoiab tugevat kurssi, olles tõusnud 74 695 dollarini. Analüütikute hinnangul on krüptoturg osutunud praeguses konfliktis vastupidavamaks kui traditsioonilised investeeringud nagu kuld või aktsiad.
Bitcoin kerkis peaaegu kuue nädala kõrgeimale tasemele, sest investorid pöördusid taas riskantsemate varade poole. Turgudel valitseb lootus, et Lähis-Ida konfliktiga seotud pinged võivad hakata vaibuma.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.