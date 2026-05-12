Yooki võlakirjade baasmaht märgiti kuhjaga üle

Võlakirjadega raha kaasav kaerajoogitootja Yook plaanib kasumlikuks jõuda aasta pärast, selle tarvis on vaja saavutada teatud mastaabisääst ja hoida senist kasvutempot ehk 2,5 korda aastas, rääkis Yook Prodution ASi tegevjuht Katre Kõvask saates “Kuum tool”.
Värskelt võlakirjaplaanist teatanud kaerajoogitööstus Yook vajab rahastust ettevõtte kasvatamiseks ning pikas plaanis ei ole välistatud aktsiate avalik noteerimine ehk IPO, ütles ettevõtmise eestvedaja Katre Kõvask.
“Kaks aastat tagasi oli minu esimene tööülesanne osta endale kontoritool, sest keegi ei olnud selle pealegi tulnud, et inimene võiks tahta istuda,” muigas kaerajoogitootja Yooki juht Katre Kõvask, meenutades teisipäevasel investor Toomase investeerimisklubi üritusel ettevõtte algusaega.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.