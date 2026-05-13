13.05.26, 16:11 Ehtemüüja Grenardi pakub 10% võlakirju Ehtemüüja Grenardi grupp kuulutab välja uue allutatud võlakirjade emissiooni 10% fikseeritud aastaintressiga ja pakub võlakirjade vahetust, teatas ettevõte börsiteate vahendusel.

Allutatud võlakirjadel on fikseeritud aastaintress 10% ning märkimisperioodiga 13. mai kuni 26. mai 2026. Võlakirju pakutakse nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele Lätis, Eestis ja Leedus. Planeeritud emissiooni maht on kuni 7 miljonit eurot, ühe võlakirja nimiväärtus on 100 eurot.