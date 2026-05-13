Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−1,04%312,29
  • OMX Riga1,07%891,33
  • OMX Tallinn−0,09%2 111,43
  • OMX Vilnius−0,99%1 441,52
  • S&P 500−0,16%7 400,96
  • DOW 300,11%49 760,56
  • Nasdaq −0,71%26 088,2
  • FTSE 1000,38%10 303,82
  • Nikkei 2250,84%63 272,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%85,67
  • OMX Baltic−1,04%312,29
  • OMX Riga1,07%891,33
  • OMX Tallinn−0,09%2 111,43
  • OMX Vilnius−0,99%1 441,52
  • S&P 500−0,16%7 400,96
  • DOW 300,11%49 760,56
  • Nasdaq −0,71%26 088,2
  • FTSE 1000,38%10 303,82
  • Nikkei 2250,84%63 272,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%85,67
  • ST

Auto, mis saab aru, et maailm on vahepeal muutunud

Teadsin juba kolm aastat tagasi oma eelmist autot ostes, et see jääb mu viimaseks igapäevaseks bensiiniautoks. Mitte sellepärast, et ma oleksin äkitselt hobujõude vihkama hakanud. Vastupidi, ma armastan autosid väga. Mu praegune sportlik sedaan jääb mu kollektsiooni armsa meenutusena vanast fossiilkütuste ajast. Aga tarbeesemena ma bensiiniautosid täna enam ei näe.
Maria Freimann Audi Q6 Sportback e-troni roolis
  • Maria Freimann Audi Q6 Sportback e-troni roolis
  • Foto: Erakogu
Asi on lihtsalt selles, et elektriautod on vahepeal “suureks saanud”. Esimesed põlvkonnad olid mõeldud inimestele, kes tahtsid teha avaldust. Tänased on mõeldud inimestele, kes lihtsalt tahavad, et elu toimiks hästi.
Pärast paari päeva Audi Q6 Sportback e-tron roolis tekkis mul üsna kiiresti tunne, et sisepõlemismootor kuulub samasse kategooriasse nagu juhtmega kõrvaklapid või paberkaart autos.
  • Foto: TSP

Masin, mis ei ürita iga hinna eest muljet avaldada

Madalamal sportsedaanil on oma kindel võlu. Aga olgem ausad - mulle meeldib astuda autost sisse ja välja ennast küürutamata. SUV-ide üks suurimaid eeliseid on see, et autost väljudes ei pea välja nägema nagu kokkupakitav aiatool.
Ja siis saabub see irooniline hetk, kui saad aru, et see suur elektriline linnamaastur kiirendab kiiremini kui su senine sportlik mudel.
Elektriautode puhul on midagi veidi sõltuvusttekitavat selles, kuidas auto reageerib kohe. Ei mingit mõttepausi või käiguvahetuse jõnkse. Vajutad ja auto lihtsalt läheb. Elektriautode suur eelis on kohene pöördemoment - ehk auto reageerib kohe, ilma et mootor peaks “üles ärkama”. Audi Q6 e-tron kiirendab 0–100 km/h sõltuvalt versioonist umbes 5- sekundiga - see on juba päris sportlik tulemus, võrreldav näiteks Porsche Macan S või Mercedes-AMG GLC 43-ga.
Kõige kummalisem osa on see, et kogu see kiirendus toimub täieliku rahuga. Mitte midagi ei unda, ei värise ega pinguta. See ei mõju nagu masin, mis üritab iga hinna eest muljet avaldada. Pigem nagu tehnoloogia, mis on lõpuks maha rahunenud.

Vaikusest sai luksus

See auto tundus rohkem nagu liikuv lounge või hästi disainitud tööruum kui sõiduk klassikalises mõttes. Ja kuna mu päevad on tihti hommikust õhtuni kohtumisi ja kõnesid täis, siis sain mõne päeva jooksul aru, et elektriauto kõige alahinnatuim omadus ei ole kiirus. See on hoopis vaikus.
Ja siin ei ole tegelikult küsimus lihtsalt selles, et auto on vaikne. Me elame kogu aeg notifikatsioonide, müra, infovoogude ja stressi sees. Premium-elektriauto tundub korraks nagu maailm keeraks heli maha. See on asi, mida ei saa esimese viie minutiga aru. Aga paari päevaga avastad, et tuled koju vähem väsinuna kui tavaliselt.
Võibolla siin peitubki põhjus, miks luksusautod mõjuvad täna teistmoodi kui veel paarkümmend aastat tagasi. Kunagi pidid autod tegema häält, näitama staatust ja natuke isegi ähvardama. Täna tundub luksus rohkem seotud hea disaini, intuitiivse tehnoloogia ja sellega, kui hästi mingi asi sinu päris ellu sobitub. Ja Audi sobib sinna väga hästi.

Premium-disain ei pea enam karjuma

Ja see ongi suurem muutus premium-disainis üldiselt. Kui vanasti pidi luksus olema demonstratiivne, siis täna liigub hea disain rohkem vaoshoituse suunas. Vähem “ruumi kõige valjem objekt”, rohkem hästi proportsioneeritud ja enesekindel. Nagu hästi istuv mantel või väga hea parfüüm, millest kõik aru ei saa, aga õiged inimesed märkavad kohe.
Mind ei üllata, et selle mudeli Euroopa esmaesitlus toimus Milanos 2024. aasta disainimessi Salone del Mobile ajal Portrait Milano hoovis. Elasin sel ajal ise ka Milanos ja see oli väga loogiline koht - auto mõjubki pigem nagu hästi disainitud tehnoloogiline ese, mis sobib rohkem disaininädalale kui klassikalisele automessile.

Autodest on saanud tehnoloogilised objektid, millel rattad all

Mida rohkem ma elektriautodega kokku puutun, seda rohkem tundub mulle ka, et need ei mõju enam päris klassikaliste autodena. Bensiiniautod olid lõpuks ikkagi mehaanilised objektid, millele hakati hiljem ekraane juurde panema. Elektriautod mõjuvad esimest korda nagu tehnoloogilised objektid, millel on lihtsalt rattad all.
Ja see nihe muudab tegelikult päris palju. Inimesed räägivad täna autode puhul UX-ist peaaegu sama palju kui mootorist. Sellest, kui intuitiivne mingi asi tundub, kui loomulikult tehnoloogia sinu ümber töötab ja kas auto tekitab stressi juurde või võtab seda vähemaks. Seda olulist nihet inimkeskse disaini filosoofia suunas on välja toonud ka Q6 e-troni sisemuse disainer Ramon Bäurle.

Kõik tähtsad asjad täpselt seal, kus aju eeldab, et need on

Selle auto juures hakkas mulle eriti meeldima, kui loomulik kogu tehnoloogia tundus. Esipaneel, nn “digitaalne lava” ekraanidega, oli üllatavalt hästi lahendatud. Kogu ergonoomika oli väga täpselt läbi mõeldud. Kõik oli täpselt õigetes kohtades ja piisavalt lähedal, et midagi ei pidanud taga otsima või õppima nagu uut operatsioonisüsteemi. Ja see on haruldasem kui võiks arvata. Teate küll neid autosid, kus kõik näeb piltidel väga futuristlik välja, aga siis avastad sõites, et mingi täiesti elementaarne asi on kadunud. Näiteks ei saa roolilt normaalselt muusikat vahetada ja pead keset sõitu ekraanides surfama nagu otsiks Excelist kadunud lahtrit. Siin oli kuidagi vastupidi. Kõik tähtsad asjad olid täpselt seal, kus su aju eeldas, et need olema peaksid.

Helisüsteem pakub naudingut ja paneb valima pikemat teed

Ma olen täiesti veendunud, et pool teekonna elamusest on tegelikult helisüsteem. Bang & Olufsen on siia ehitanud süsteemi, mis muudab auto pigem kuulamisruumiks kui sõidukiks. Kõlarid olid isegi peatugedes, mis tekitab sedalaadi ruumilise tunde, nagu Spotify oleks saanud arhitektuurseks kogemuseks.
Heli oli surround, sügav ja kuidagi pehme samaaegselt. Selline süsteem, mis paneb sind sõitma pikemat teed lihtsalt selleks, et järgmine laul lõpuni kuulata.

Värvi ja materjali saab enda soovide järgi valida

Üks asi, mille kohta ma pean ausalt ütlema, mis mind ei veennud, on sisemuse värvilahendus. Kõik hall, sh istmed külmas kõige keskmisemas hallis tonaalsuses - nii neutraalses, et see ei tundu üldse otsusena, vaid pigem otsuse vältimisena. Ja gloss-black plastikut oli selles autos rohkem kui ma luksusbrändilt eeldaksin. See on materjal, mis näeb ilus välja täpselt kaks päeva, hetkeni, mil esimesed sõrmejäljed sinna jõuavad.
Aga see on lõppude lõpuks lahendatav - värvi ja materjali saab valida.

Teekond, kus auto päriselt end näitas

Ühel õhtul sõitsin emadepäevaks ema juurde maale mööda teed, mille kõrged elupuud ja ülesmäge looklevad kurvid mõjuvad peaaegu põhjamaise Toskaana versioonina. Just sellisel teel saad üsna kiiresti aru, kas suur SUV on päriselt hästi lahendatud või lihtsalt väga hästi stiliseeritud.
Ja seal sain ma esimest korda päriselt aru, kui hea selle auto handling tegelikult on. Elektriautodel on aku tõttu raskuskese madalam ja ilmselt see aitab kaasa, aga kõige parem osa oli see, et auto ei tundunud kordagi kohmakas. Ta oli suur ja stabiilne, aga kurvides kuidagi ootamatult täpne. Mõne suure linnamaasturi puhul on alati tunne, et füüsika üritab sinuga vaielda. Selle autoga ei tekkinud seda kordagi.
Mulle meeldis ka väga selle mudeli kerejoon. Eriti see, kuidas tagaosa allapoole langeb. See teeb kogu auto silueti voolujoonelisemaks ja annab talle mingi liikumise tunde isegi siis, kui auto seisab paigal.
  • Foto: TSP

Aku ei lõppegi Põltsamaa kandis ära

Ja siinkohal peaks vist ka selle kurikuulsa “range anxiety” teema ära puudutama, sest see oli üks peamisi küsimusi, mida pärast testsõitu küsiti.
Vahel tundub, et elektriautode maine elab inimeste peas endiselt aastas 2017, kus aku lõppes kuskil Põltsamaa kandis ära.
Audi Q6 e-troni ametlik sõiduulatus ulatub sõltuvalt versioonist ligi 600 kilomeetrini ja vähemalt minu kasutuses tundus see täiesti realistlik number.
Mingis mõttes tundub elektriautode läbisõiduärevus täna juba natuke nagu kunagine hirm, et äkki WiFi kaob ära. Sa mõtled sellele alguses palju rohkem kui hiljem päriselt vaja on.

Suurim luksus võib olla hoopis see, et ei pea tanklas seisma

Ja üks asi, millest inimesed elektriautode puhul liiga vähe räägivad: kui kiiresti harjub inimene ära sellega, et ta ei pea bensiinijaamas käima. Ausalt öeldes olen ma bensiinijaamadest juba ammu tüdinud. Pärast paari päeva elektriautoga tundus sinna tagasi mineku mõte üsna kiirelt absurdne. Mingil hetkel saad aru, et täiskasvanuelu suurim luksus ei ole enam tingimata V8 hääl. Vahel on selleks lihtsalt see, et sa ei pea kolmapäeva õhtul tanklas seisma. Ja just sellistes argistest asjades saab kõige paremini aru, kui mingi objekt on disainitud inimese päris elu jaoks.
Ja mulle tundub, et just selle koha pealt saavad mõned uued elektrilised autod lõpuks päriselt õigesti aru, kuhu maailm liikunud on.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Fyren on Viking Glory pardal asuv privaatne, klaasseinte ja roteeruva ümarlauaga ruum, mis mahutab laua taha a la carte õhtusöögiks 12 inimest ning rootsi laua sündmuse puhul kuni 30 külalist.
  • ST
  • 21.04.26, 12:46
Miks viia strateegilised koosolekud teise keskkonda?

Hetkel kuum

Analüütik Mattias Wallander tõi välja kolm dividendiaktsiat, mida võiks portfelli kaaluda, et teenida keskmist palka läbi dividendi.
Börsiuudised
  • 12.05.26, 13:00
Kuidas panna kokku portfell, mis teenib keskmise palga kuus
Krüptoplatvormi peakontor asub Tähesaju teel, mistõttu kaalub uurimise algatamist Eesti prokuratuur, samuti hakatakse siin taotlema Zondacrypto pankrotti.
Uudised
  • 12.05.26, 06:00
Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada
Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist
Spa Toursi juhi ja omaniku Kalle Kuusiku (paremal) sõnul on eesmärk pakkuda Mustakivi asumi elanikele vaba aja veetmise koht.
Uudised
  • 12.05.26, 10:54
Spa Tours ehitab Lasnamäele 10 miljoniga spaa
Esimese kauplemispäeva langusega lõpetanud Wise’i aktsia on järelturul kerkinud pea 10%.
Börsiuudised
  • 12.05.26, 08:55
Wise’i debüüt USA börsil: esimese päeva langusele järgnes ralli järelturul
Tehnoloogiahiiude triljonilised investeeringud viitavad piiritu nõudlusega supertsükli algusele, kus ärimudelid mängitakse ümber ja lühiajaline korrektsioonioht ei muuda suurt pilti, leidsid Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik (paremal) ja LHV portfellihaldur Mikk Taras.
Saated
  • 12.05.26, 15:14
Swedi ja LHV eksperdid jagasid julgeid raketihoiatusi. Maasik: tuleb panna silmad kinni ja lihtsalt osta
Sõõrumaa kinnisvaraprojektid ulatuvad Viru hotelli juurest Patarei vanglani.
Börsiuudised
  • 12.05.26, 08:13
Sõõrumaa plaanib Rotermanni võlakirjadega börsile minna
Katre Kõvaski eestvedamisel kaasas kaerajoogitootja Yook võlakirjadega pea 4,5 miljonit eurot.
Börsiuudised
  • 12.05.26, 10:21
Yooki võlakirjade baasmaht märgiti kuhjaga üle
Tilde alustas tõlkebüroona juba 26 aastat tagasi, kuid Läti emaettevõttel on ajalugu üle 30 aasta. Kui alguses keskenduti Microsoft Windowsi ja Wordi professionaalsele tõlkimisele eesti, läti ja leedu keeltesse, siis tänaseks on liigutud sügavamale tehnoloogiasse. Fotol Tilde juht Kalle Kuusik.
  • ST
Sisuturundus
  • 06.05.26, 12:03
Kas AI-ajastu “sööb” väikese kõnelejaskonnaga keeled ära? Baltikumi ettevõte tagab, et see nii ei läheks
Turult kaovad nii PVC-torud, isolatsioonimaterjalid kui ka tehases valmistatud vannitoad.
Hormuzi kriis sunnib ehitussektori üle maailma seisakusse
Svetlana Petrova näitab tehases tootmisliini. Siin, Narvas, toodetakse tehnilisi tekstiilikiude Continentali, Pirelli ja Michelini rehvide jaoks.
Euroopa autotööstuse kriis tõi Narvas kaasa koondamised
USA president Donald Trump väitis enne Hiina visiiti, et Iraan pole tema ega Xi Jinpingi
Trump sõitis Hiinasse, Aasia liitlastes tekitab see kõhedust
Turult kaovad nii PVC-torud, isolatsioonimaterjalid kui ka tehases valmistatud vannitoad.
Hormuzi kriis sunnib ehitussektori üle maailma seisakusse
Trigon Capital i suuromaniku Joakim Heleniuse sõnul oli 2025. aasta piimanduses tsükli tipp.
Piimatootjad teenisid rasvaselt: kõrge hind kergitas kasumeid kordades
Pangandussektorit kummitavad lõunanaabrite juures tehtud suured laenuotsused ning keerulised olud rahvusvahelisel finantsturul
Eesti Pank: sõda Lähis-Idas takistab pankadel raha kaasata
Kaarel Loigu juhib Urmas Sõõrumaa ettevõtet Rotermann City, mis haldab Rotermanni kvartalit Tallinna südalinnas.
Rotermann City juhatuse liige võlakirjadest: tahame kolmandat rahastuse kihti
Coop Panga kasum kerkis aprillis aastavõrdluses poole võrra.
Coop Panga aprillikuine kasum kerkis aastaga poole võrra
Paavo Truu on Coop Panga aprillikuu majandustulemustega rahul ega näe intresse tõusmas nii hoogsalt, kui nähakse Nordeas.
Coop Panga finantsjuht: ma ei panustaks tempokale intressitõusule
Tilde alustas tõlkebüroona juba 26 aastat tagasi, kuid Läti emaettevõttel on ajalugu üle 30 aasta. Kui alguses keskenduti Microsoft Windowsi ja Wordi professionaalsele tõlkimisele eesti, läti ja leedu keeltesse, siis tänaseks on liigutud sügavamale tehnoloogiasse. Fotol Tilde juht Kalle Kuusik.
  • ST
Kas AI-ajastu “sööb” väikese kõnelejaskonnaga keeled ära? Baltikumi ettevõte tagab, et see nii ei läheks
Arco Vara finantsjuht Darja Bolšakova.
Arco Vara müüs paari miljoniga osaluse Bulgaaria arenduses
Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt Halinga rohegaasijaama nurgakivi tseremoonial
Swedbank: Infortari esimese kvartali kasumikasv oli ajutine
Esimeses kvartalis teenis DelfinGroup 2,81 miljonit eurot puhaskasumit, mida on aastaga 58% enam.
DelfinGroupi esimese kvartali kasum kerkis enam kui poole võrra
Samal ajal hoidsid USA ja Iraani vahelised pinged investorid ärevuses.
Kiibiaktsiate müügilaine viis Nasdaqi miinusesse
Koostöö Google’iga tähistaks juba teist korda, kui Musk sõlmib kokkuleppe tehisintellekti valdkonna konkurendiga.
Google ja SpaceX arutavad andmekeskuste viimist orbiidile
Analüütik Mattias Wallander tõi välja kolm dividendiaktsiat, mida võiks portfelli kaaluda, et teenida keskmist palka läbi dividendi.
Kuidas panna kokku portfell, mis teenib keskmise palga kuus
Krüptoplatvormi peakontor asub Tähesaju teel, mistõttu kaalub uurimise algatamist Eesti prokuratuur, samuti hakatakse siin taotlema Zondacrypto pankrotti.
Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada
Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist
Maailma mõjukaim pangajuht: ei aktsiad ega nafta hind pane mind kõige rohkem muretsema
Tallinnas uue toidukoha avamine pole mitte üheski asukohas lihtne. “Kui sa tõesti südames tunned ja numbrid kinnitavad, et oleks põhjust sellest hirmust läbi minna, siis tasuks see ette võtta ja seda ma igapäevaselt teen,” ütleb Anella Veebel.
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
Kõik varjatud puudustega seotud vaidlused kohtusse ei jõua ning üsna sageli õnnestub pooltel kompromiss saavutada.
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
Heiti Hääle kontrolli all olev B2G Grupp ostis Läti vedelgaasiäri kaks aastat tagasi, hiljuti viidi lõpuni 10 miljoni eurone investeering Riia gaasiterminal.
Varju hoidev ärimees ostab suure tüki Heiti Hääle gaasiärist
Otepää perefirma müügiplatsilt on aasate jooksul teele läinud tuhandeid sõidukeid Euroopase, Aasiasse, Lähis-Itta ja teistele rahvusvahelisele turgudele. Foto on illustratiivne.
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära

Podcastid

Swedi ja LHV eksperdid jagasid julgeid raketihoiatusi. Maasik: tuleb panna silmad kinni ja lihtsalt osta
Investor Toomase tund
Swedi ja LHV eksperdid jagasid julgeid raketihoiatusi. Maasik: tuleb panna silmad kinni ja lihtsalt osta
00:00
Kolmandate riikide e‑poed survestavad Eesti kaupmehi ja tarbijakaitset
E-kaubanduse areng ja tulevik
Kolmandate riikide e‑poed survestavad Eesti kaupmehi ja tarbijakaitset
00:00
Estlinkide väljalükkamine tõi Eveconile trahvi kaela. “Summa oli motiveeriv ja jääb meelde”
Kuum tool
Estlinkide väljalükkamine tõi Eveconile trahvi kaela. “Summa oli motiveeriv ja jääb meelde”
Ergo Mõttus Investeerimisfestivalil. "Kinnisvara on alati kallis olnud, pole mõtet ostu edasi lükata"
  • PRO
Lavajutud
Ergo Mõttus Investeerimisfestivalil. "Kinnisvara on alati kallis olnud, pole mõtet ostu edasi lükata"
Raul Kirsimäe: tööstuses on mõõdukat optimismi ja ettevõtted prognoosivad käibekasvu
Tööstusuudised eetris
Raul Kirsimäe: tööstuses on mõõdukat optimismi ja ettevõtted prognoosivad käibekasvu
Indiasse sisenenud Eesti ettevõtja: tarnepartnerit leida oli pöörane!
Hommikuprogramm
Indiasse sisenenud Eesti ettevõtja: tarnepartnerit leida oli pöörane!
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi
22.05.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.-27.05.2026 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi
25.05.-29.05.2026 MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
IT Koolitus
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
40 akadeemilist tundi
28.05.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
28.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 12.05.26, 13:00
Kuidas panna kokku portfell, mis teenib keskmise palga kuus
2
Uudised
  • 12.05.26, 06:00
Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada
Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist
3
Arvamused
  • 11.05.26, 11:18
Mart Võrklaev: pensionisüsteemi lammutav Isamaa tahab peidetud maksutõusu
4
Suur lugu
  • 11.05.26, 06:00
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
5
Uudised
  • 12.05.26, 10:54
Spa Tours ehitab Lasnamäele 10 miljoniga spaa
6
Uudised
  • 11.05.26, 16:55
Kohalik poliitika Tapa moodi: kui annad allkirja vallavanema vastu, saad pannkooki moosiga

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 13.05.26, 13:00
Tallinna börsi esimese kvartali suur kokkuvõte: kahte sektorit tabas valus hoop
  • ST
Sisuturundus
  • 13.05.26, 12:56
Edukas jaekaubandus algab kliendi soovide mõistmisest, mitte hinnasildist
Arvamused
  • 13.05.26, 12:40
Sander Gansen tehisarust: idusektoris on majanduslik mõju väga otsene
Börsiuudised
  • 13.05.26, 12:14
Ignitis teatas puhaskasumi langusest ja pani paika pika plaani
Uut kasvu näeb ettevõte andmekeskustes
  • ST
Sisuturundus
  • 13.05.26, 11:53
Auto, mis saab aru, et maailm on vahepeal muutunud
Majandustulemused
  • 13.05.26, 11:43
Automaks räsis Catweesi kahjumisse
Uudised
  • 13.05.26, 11:17
Euroopa autotööstuse kriis tõi Narvas kaasa koondamised
Uudised
  • 13.05.26, 11:01
Hormuzi kriis sunnib ehitussektori üle maailma seisakusse
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026