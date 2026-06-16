Eesti Pank langetas majanduse kasvuprognoosi

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4 protsendini, märtsi lõpus värskelt pärast sõja algust loodeti keskpangas veel 2,8 protsendi suurust tõusu.

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