Eesti Pank langetas majanduse kasvuprognoosi

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt ulatub majanduskasv tänavu 2,4 protsendini, märtsi lõpus värskelt pärast sõja algust loodeti keskpangas veel 2,8 protsendi suurust tõusu.
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artiklit lugedes teada:
- mis sundis Eesti Panka majanduskasvu ootust kärpima ja kui palju sõltub edasine taastumine Lähis-Ida kriisist;
- kuidas mõjutavad maksuküüru kaotamine ja riigieelarve kulutused inimeste ostujõudu ning majanduse tänavust kasvu;