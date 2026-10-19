USA börsid alustasid erisuunaliselt, tehnoloogiasektor püüab taastuda

Mälukiipide tootja Microni aktsia on suvisest tipust ligi 30% kukkunud ja viimase viie kauplemispäevaga kaotanud ligi 15% oma väärtusest. Mina näen selles ostuvõimalust ja kavatsen täna USA börsi avanedes kümme aktsiat juurde osta.
Homme avaldavad Coop Pank ja LHV kolmanda kvartali tulemused, millest investor Sten Sumberg loodab leida vihjeid eelkõige järgmise aasta väljavaadete kohta. Ühelt pangalt ootab ta aga teisest jõudsamat kasvu.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.