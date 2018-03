Uus pulmamess toimub 17. novembril 2018 Tallinna lauluväljakul!

Miks me korraldame novembrikuus iga-aastast suurt üle-eestilist pulmamessi Tallinna lauluväljakul?

TASUB TEADA 2018. aastast saab abiellumisavalduse esitada 6 kuud enne abielu sõlmimist!

Tiia Tamberg

Pulmamessi peakorraldaja

Ilmad on novembrikuus sügis-talvise näoga ja vinged tuuled sunnivad pead õlgade vahele tõmbama ning võib ju arvata, et ka inimestevahelised tunded on hakanud jahenema nagu kerisekivid lahti unustatud uksega leiliruumis.

Aga õige vastus on hoopis see, et novembrikuine pulmamess on ettevalmistus järgmise hooaja suvepulmadeks ning just detsembrikuu jõulude aegu toimuvad enamike noorpaaride suvepulmade kihlumised.