Riik võiks lõigata noortelt palju suuremat tulu!

Närviteadused on mulle pakkunud alati suurt huvi, põnevust ja uudishimu. Samas olen lähtunud põhimõttest, et mis tahes huvipakkuvate tegevuste korral tuleb sihtida tippu ja õppida parimatelt.

Nii sai minust pärast bakalaureuseõppe lõpetamist Tartu Ülikoolis üks neist noortest, kes lahkus Eestist, et jätkata õpinguid välismaal. Minu valikuks osutus maailma absoluutsesse tippu ehk kümne parima ülikooli hulka kuuluv Imperial College London, mille närviteaduste magistriprogrammis asusin õppima läinud sügisel. Samas olen pärast Eestist lahkumist tabanud end mõttelt, milline võiks olla Eesti riigi ja ühiskonna laiem strateegia, et tuua välismaal õppivad noored meie ettevõtetele ning organisatsioonidele lähemale.

Pean oluliseks nii teadmiste ja oskuste arendamist, praktikavõimalusi kui ka eetika, aluspõhimõtete ning hoiakute välja kujunemist. Just seetõttu on ülioluline käia ning näha ka maailma väljaspool Eestit – luua kontakte, koguda teadmisi ja väärtuslikke kogemusi, aga loomulikult saada kätte ka tunnetus ning aimdus maailmast kui tervikust.

Võib liialdamata öelda, et õppekvaliteet ning omandatav haridus Eestis on kõrgetasemelised, seda on mulle välismaal veedetud aeg kinnitanud. Sellegipoolest on välismaal saadud praktikakogemused ning haridus hindamatu väärtusega, mis kahtlemata väärib riigi toetust ja julgustust. Teisalt on oluline, et lahkunud noored leiaksid võimaluse rakendada kogutud kogemusi ning teadmisi Eestis. Siinkohal on oluline rõhutada, et kõige olulisem pole just füüsiline tagasitulek ning kohalolek, sest võimalusi, kuidas kasutada kodumaa tolmu jalge alt pühkinud noorte teadmisi, on teisigi.